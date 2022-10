Rubrique sponsorisée Le Salon du livre péi revient dans la commune de St-Paul

Pour la deuxième année consécutive, le Salon du livre péi revient sur le territoire de Saint-Paul. Cette manifestation culturelle et littéraire se tiendra du jeudi 27 au samedi 29 octobre 2022 au marché couvert situé Rue Suffren, de 9 à 18 heures. Vous pourrez y venir gratuitement. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 16:40





En accueillant ce Salon, la commune affirme une nouvelle fois son soutien aux auteurs mais aussi aux auteurs et autrices du monde littéraire réunionnais. Car derrière cette manifestation se trouve tout un écosystème. Soutenir cette filière représente donc une préoccupation majeure. Ce salon à taille humaine, centré sur les éditeurs et auteurs péi, sans les librairies, disposent d’un format adapté apprécié du public.



Valoriser le monde littéraire péi



Il s’agit de valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale. Cette année, le réseau de lecture publique de Saint-Paul aura lui aussi un stand pour proposer des animations.



Ces 3 jours permettent de toucher un public large (associations et scolaires de Saint-Paul), associations Liv La Kaz le jeudi et vendredi matin et autres, réseau lecture et autres professionnels, grand public.



2022 avec 2 fois plus de 50 éditeurs représentés et plus de 50 animations gratuites mais aussi 2 expositions ! Le partenariat avec la commune de Saint-Paul offre un espace en centre-ville en partie couvert avec un grand espace aménagé en salle verte et une longère avec 6 pièces d’environ 20 m2. Un lieu central et proche du marché le vendredi et samedi matin.

Parking réservé aux exposants à côté du marché couvert dans la rue de Suffren.

Dans la partie Salle verte : animations gratuites pour le grand public et les scolaires avec stand du réseau de lecture publique de Saint- Paul et stand de La Réunion des livres

Dans le marché couvert : présentation de la production péi et séances de dédicaces des auteurs sur les stands d’éditeurs et stand La Réunion Des Livres. Exposition Imagier littéraire de La Réunion Il s’agit d’un événement porté par l’association La Réunion des livres en partenariat avec la Municipalité et d’autres partenaires institutionnels. Vous pourrez retrouver le programme complet sur le site de l’organisateur ( ici) . Le programme complet à retrouver également ici En accueillant ce Salon, la commune affirme une nouvelle fois son soutien aux auteurs mais aussi aux auteurs et autrices du monde littéraire réunionnais. Car derrière cette manifestation se trouve tout un écosystème. Soutenir cette filière représente donc une préoccupation majeure. Ce salon à taille humaine, centré sur les éditeurs et auteurs péi, sans les librairies, disposent d’un format adapté apprécié du public.Il s’agit de valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale. Cette année, le réseau de lecture publique de Saint-Paul aura lui aussi un stand pour proposer des animations.Ces 3 jours permettent de toucher un public large (associations et scolaires de Saint-Paul), associations Liv La Kaz le jeudi et vendredi matin et autres, réseau lecture et autres professionnels, grand public.2022 avec 2 fois plus de 50 éditeurs représentés et plus de 50 animations gratuites mais aussi 2 expositions ! Le partenariat avec la commune de Saint-Paul offre un espace en centre-ville en partie couvert avec un grand espace aménagé en salle verte et une longère avec 6 pièces d’environ 20 m2.