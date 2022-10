Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Salon du livre péi démarre pour 3 jours à Saint-Paul Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille pour la seconde année consécutive le Salon du livre péi. Cet événement organisé par La Réunion des livres en lien étroit avec la commune et ses partenaires.





Saint-Paul entend retrouver son rang de Ville d’arts et de lettres. C’est la Ville des poètes qui donna à La Réunion cinq académiciens. Je pense notamment à Leconte de LISLE et à Évariste de PARNY.



Ce Salon est important car il contribue à soutenir le monde de l’édition locale et ses autrices et auteurs. Tellement important également car nous savons tous combien ces acteurs péi ont cruellement besoin du soutien volontariste des collectivités. C’est le sens de notre accompagnement constant rappelle le premier magistrat.



Un autre enjeu contribue à accompagner fortement tout cet écosystème. Promouvoir cette filière représente donc une préoccupation majeure pour notre Municipalité. Notre mission est de valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale.

« Aujourd’hui, je veux dire que la qualité de nos autrices et auteurs réunionnais n’est plus à démontrer. Que leur qualité est reconnue, acquise, incontournable. J’en veux pour preuve : Gaëlle BÉLEM, lauréate du Grand Prix du Roman métis en 2020, et du Prix André-DUBREUIL du 1er roman », ajoute le Maire de Saint-Paul. Emmanuel SÉRAPHIN rappelle aussi la vingtaine de prix et distinctions remportés par Joëlle ÉCORMIER. Cite également Isabelle KICHENIN, qui comme Joëlle ÉCORMIER a obtenu le Prix Vanille de ce Salon l’an dernier.



Notre île de La Réunion regorge de talents, de pépites et de créateurs brillants. Nous connaissons depuis plusieurs années un véritable foisonnement dans le domaine littéraire. Son inauguration se tient ce vendredi 27 octobre 2022 au marché couvert de Saint-Paul. Ce salon se déroulera jusqu'au samedi 29 octobre inclus. Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, vient à la rencontre de la centaine d'auteurs et de la cinquantaine d'éditeurs locaux. La littérature fait partie de l'ADN culturel de Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire.





