Le Salon du Livre péi revient pour la troisième année à Saint-Paul Pour la troisième année consécutive, le Salon du livre Péi revient sur le territoire de Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire. Cette manifestation culturelle et littéraire se tiendra du jeudi 11 au samedi 13 mai au marché couvert situé Rue Suffren, de 9 à 18 heures. Vous pourrez y venir gratuitement pour y rencontrer les éditeurs, distributeurs et associations. (Photo d'archive)





Quand le monde littéraire péi regorge de pépites…



Il s’agit de valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale. Ces 3 jours permettent de toucher un public large (associations, scolaires de Saint-Paul, réseau lecture et autres professionnels, grand public)…



2023 ce sont : des livres pei en vente, des dédicaces de vos auteurs préférés (plus de 100 auteurs sont attendus pour cet événement incontournable), des spectacles, des lecture scéniques, des ateliers pour enfants et adultes, des espaces de découverte du livre péi ! Le partenariat avec la Commune de Saint-Paul offre un lieu en centre-ville en partie couvert avec un grand espace aménagé en salle verte et une longère avec 6 pièces d’environ 20 m2. Un lieu central et proche du marché le vendredi et samedi matin.

Parking réservé aux exposants à côté du marché couvert dans la rue de Suffren.

Dans la partie Salle verte : animations gratuites pour le grand public et les scolaires avec stand du réseau de lecture publique de Saint- Paul et stand de La Réunion des livres

Dans le marché couvert : présentation de la production péi et séances de dédicaces des auteurs sur les stands d’éditeurs et stand La Réunion Des Livres. Exposition Dessiner la Ville, Saint-Paul Berceau du Peuplement de La Réunion. La Réunion affiche un potentiel littéraire certain. Il convient de le structurer, de l’encourager. “Cela doit constituer l’une de nos préoccupations majeures. C’est le cas à Saint-Paul où nous accompagnons dans cet esprit le Salon du livre péi. C’est aussi parce qu’à l’heure du tout numérique, le livre constitue l’un des fondamentaux de notre société. Cette ambition se concrétise grâce à notre réseau de lecture publique. L’enjeu est d’offrir à ce réseau un rayonnement global à l’échelle de l’ensemble du territoire. C’est le sens du stand du réseau de lecture publique de Saint-Paul proposé cette année au Salon du livre péi”, rappelait le premier magistrat lors de la précédente édition qui s’est déroulée en octobre dernier.



