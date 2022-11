Rubrique sponsorisée Le Salon du Livre Réyoné est de retour à Saint-Leu vendredi et samedi

[Publi-reportage] Après une édition réussie à la Réserve en début d’année, le Salon du Livre Réyoné retrouve son site historique ce week-end. La 5e édition de cet événement devenu incontournable se déroule à l'Espace Kab'Art de E.Leclerc Portail (Saint Leu) ce vendredi 4 (14h -19h) et samedi 5 novembre (10h -19h). Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 10:49

Très attendu par les éditeurs et les auteurs réunionnais, le Salon du Livre Réyoné sera un nouveau moment de rencontres et de partage autour du livre péi. Pas moins de 35 éditeurs et 150 auteurs seront présents et participeront à des rencontres, ateliers, lectures publiques et séances de dédicaces. Des jeux, des animations musicales et une fresque participative sont également au programme. Le tout totalement gratuit !









L'événement servira également de support au lancement des Prix Flamboyant 2022 avec l’appel pour le jury des lecteurs et les premières sélections de livres. Des prix qui seront décernés en janvier prochain et qui sont organisés, tout comme ce Salon du Livre Réyoné, par les Espaces Culturels E.Leclerc Réunion.



Lecteurs assidus ou visiteurs curieux, vous êtes tous attendus et bienvenus à Saint Leu vendredi et samedi pour partager un moment joyeux et convivial autour des livrés péi !



