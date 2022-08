Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le Salon des Seniors en tournée à Saint Leu : rdv le dimanche 28 août ! Le Salon des Seniors Réunion, organisé par l’Association ADeRR, est le rendez-vous annuel incontournable des 50 ans et plus, et de toute la famille.



Le premier arrêt se fera le dimanche 28 août prochain, à Saint Leu, dans le Parc du 20 Décembre, de 9h à 17h, avec un tarif d’entrée à 2 euros.

Plus de 100 experts répondront directement à vos questions dans les domaines de la santé, du bien-être, de la retraite, des aides et des droits, du logement, des nouvelles technologies, des voyages, des loisirs, des associations et plus encore !

Venez vous informer tout en vous amusant ! Au programme : Activités physiques (yoga, marche nordique, zumba, danse en ligne…)

Ateliers et conférences sur de nombreux thèmes comme la retraite, la nutrition, les aidants…

Performances musicales L’après-midi, nous vous attendons pour le grand bal, dans la bonne humeur et la convivialité !

Vien inform azot et vien amizé en fami ! Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de venir participer à ce salon, le CCAS de Saint-Leu met en place des navettes de bus et c’est gratuit !

4 circuits sont mis en place, deux départs sont programmés, le premier à partir de 8h et le deuxième à partir de 10h. Pour le retour, le point de rendez-vous est à 17h sur le parking de La Ravine.

Circuit n°1 : École des Camélias / Mairie de la Chaloupe / Notre Dame des Champs / Colimaçons / Pointe des Châteaux / Parking de la Ravine Saint-Leu.

Circuit n°2 : École des Camélias / Mairie du Plate / Chemin Carlonette / Croisée Chemin Carlonette – Plateau / Piton Saint-Leu (CD11) / Stella / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.

Circuit n°3 : École des Camélias / Chemin Henri Bègue – CD13 / L’Étang / Croisée CD13 – Chemin Dubuisson / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.

Circuit n°4 : Croisée CD13 – CD12 Colimaçons / Bras Mouton / La Fontaine / L’Etang / Grand Fond les Hauts / Croisée CD13-CD11 / Piton / Chemin Pierre Deguigné / Chemin Bois de Nèfles / Point au Sel / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu. Pour plus d’infos merci de contacter le SAPPAPH : 0262 34 65 77.

Le Salon des Séniors en tournée est une manifestation organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion, la CGSS, le GIE Vieillissement Actif, l’Union Départementale des CCAS, l’ADEP Assurances, l’ARS, le TCO, Proxim’ Services, Clinifutur et la Croix Rouge Française.

Plus d’information sur :

Contact : Agence EVENTGO (www.eventgo.fr)

Téléphone : 0692 527 520 Cette manifestation, qui a habituellement lieu au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, vient, cette année, au plus proche des Réunionnais avec 4 journées aux 4 coins de l’Île.Le premier arrêt se fera le dimanche 28 août prochain, à Saint Leu, dans le Parc du 20 Décembre, de 9h à 17h, avec un tarif d’entrée à 2 euros.Plus de 100 experts répondront directement à vos questions dans les domaines de la santé, du bien-être, de la retraite, des aides et des droits, du logement, des nouvelles technologies, des voyages, des loisirs, des associations et plus encore !Venez vous informer tout en vous amusant ! Au programme :L’après-midi, nous vous attendons pour le grand bal, dans la bonne humeur et la convivialité !Vien inform azot et vien amizé en fami !Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de venir participer à ce salon, le CCAS de Saint-Leu met en place des navettes de bus et c’est gratuit !4 circuits sont mis en place, deux départs sont programmés, le premier à partir de 8h et le deuxième à partir de 10h. Pour le retour, le point de rendez-vous est à 17h sur le parking de La Ravine.Circuit n°1 : École des Camélias / Mairie de la Chaloupe / Notre Dame des Champs / Colimaçons / Pointe des Châteaux / Parking de la Ravine Saint-Leu.Circuit n°2 : École des Camélias / Mairie du Plate / Chemin Carlonette / Croisée Chemin Carlonette – Plateau / Piton Saint-Leu (CD11) / Stella / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.Circuit n°3 : École des Camélias / Chemin Henri Bègue – CD13 / L’Étang / Croisée CD13 – Chemin Dubuisson / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.Circuit n°4 : Croisée CD13 – CD12 Colimaçons / Bras Mouton / La Fontaine / L’Etang / Grand Fond les Hauts / Croisée CD13-CD11 / Piton / Chemin Pierre Deguigné / Chemin Bois de Nèfles / Point au Sel / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.Pour plus d’infos merci de contacter le SAPPAPH : 0262 34 65 77.Le Salon des Séniors en tournée est une manifestation organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion, la CGSS, le GIE Vieillissement Actif, l’Union Départementale des CCAS, l’ADEP Assurances, l’ARS, le TCO, Proxim’ Services, Clinifutur et la Croix Rouge Française.Plus d’information sur : http://www.salonseniorsreunion.com/ Contact : Agence EVENTGO (www.eventgo.fr)Téléphone : 0692 527 520







Dans la même rubrique : < > De l’athlétisme proposé au plus près des jeunes Sainte-Suzanne : une nouvelle génération d’éoliennes pour le parc La Perrière