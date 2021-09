Le Salon de la Maison revient du 23 au 31 octobre

Plus de 2 ans après sa dernière édition, le Salon de la Maison s'inscrit de nouveau dans notre calendrier.



Les Foires et salons ayant été autorisés à reprendre sur présentation du pass sanitaire, la Nordev vous donne rendez-vous à la 32ème édition du Salon de la Maison du 23 au 31 octobre 2021 au Parc des expositions de Saint-Denis.



Il nous paraît important, dans un contexte où de nombreuses sociétés ont été mises à mal par la crise sanitaire, que cet événement majeur dans l'économie de l'île puisse s'inscrire comme un signal de relance de l'activité à La Réunion.



Nous vous donnons donc rendez-vous en octobre pour cette édition de retrouvailles avec le public et les exposants.