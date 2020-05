Le Salon Zanimos reporté à l'année prochaine

La société Organizo Events est au regret de vous annoncer le report de la dixième édition du « SALON ANIMALIER ZANIMOS » prévu initialement le 30, 31 mai et 1 juin 2020 au Parc des Expositions de la Nordev.



Face au COVID-19, les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les exposants, les forains, les restaurateurs, les associations, le public et bien sûr nos amis les bêtes!



Nous avons donc pris la décision de remettre l’évènement aux dates suivantes : 22, 23, et 24 MAI 2021