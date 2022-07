Culture Le Salon Geekali recherche des bénévoles

Depuis 4 ans,, le Salon Geekali est devenu le rendez-vous incontournable de la culture Geek et des jeux vidéo. L’édition 2022 se tiendra du 6 au 7 août à la Nordev. Les organisateurs recherchent des bénévoles à qui ils promettent de passer un bon moment accompagné d’une belle surprise. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 14:59

Le communiqué :



Kisa nou lé ?

Créé en 2018, le Geekali est le salon de la pop culture Geek et du jeu vidéo de La Réunion. Tous les ans, il accueille en moyenne plus de 8000 personnes : concert, animation, tournoi de jeux vidéo, concours, plus de 60 intervenants participent à l’éclosion de la culture geek réunionnaise.



Kosa nou ve ?

Pour la prochaine édition qui se déroulera du 6 au 7 août 2022 à la Nordev, Saint-Denis, lekip cherche des bénévoles pour les accompagner du vendredi au dimanche. Être bénévole permet d’acquérir une belle expérience d’un salon, rencontrer des invités de prestige, gagner en compétence et passer surtout un bon moment festif !



Pa de bèf moka o Geekali !

Au Geekali, s’engager comme bénévole, c’est profiter de plusieurs avantages pendant et après le salon. Nous mettons un point d’orgue à récompenser nos bénévoles après le salon. Sans eux, il n’y aurait pas de manifestation. Chaque bénévole profitera en avant-première du salon et sera récompensé par une animation chez un de nos partenaires.



Si zot i ve venir...

Les personnes motivés peuvent s’inscrire par mail à geekali974@gmail.com ou sur le lien suivant :

Attention, les places sont limitées. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 1er août 2022.



N’hésitez pas à vous inscrire ! Un t-shirt et les repas sont offerts pour tous les bénévoles.



É kosa nena en 2022 ?

Pour cette année, le public réunionnais pourra découvrir une multitude d’intervenants locaux gravitant autour du dessin, du jeu vidéo, de l’animation, de la pop culture. Nous mettrons en valeur Staark le Mangala réunionnais, qui a fait l’illustration de l’affiche cette année. Plusieurs invités nationaux répondront présents sur notre salon : un dirigeant d’une team e-sport professionnel, une cosplayeuse de renommée nationale, et une délégation de Maurice pour affronter les cosplayers locaux. Nous proposerons aussi un grand tirage au sort pour faire gagner un billet Saint-Denis-Paris avec le billet d’entrée.



