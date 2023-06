Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le Salon Fait-Main les 17 et 18 juin à Saint-Leu

Êtes-vous passionné par l’artisanat et les produits locaux de La Réunion ? Si oui, alors ne manquez pas le Salon Fait Main 2023 qui se tiendra les 17 et 18 juin à La Ravine Saint-Leu. Un événement qui rassemble 180 artisans, artistes et créateurs qui vous feront découvrir leurs créations uniques dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Découvrez les trésors de l’artisanat réunionnais



Le Salon Fait Main est le lieu idéal pour apprécier la richesse et la diversité de l’artisanat réunionnais. Des stands regorgeant de bijoux, de textiles, de céramiques, de sculptures et bien d’autres créations vous attendent. Chaque pièce est le fruit d’un travail minutieux et reflète l’âme et la créativité des artisans locaux. En parcourant les allées du salon, vous serez émerveillé par la qualité et l’originalité des produits proposés. Que vous soyez à la recherche d’un cadeau unique ou tout simplement d’un objet pour vous faire plaisir, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les créations exposées.



Rencontrez les artisans passionnés



L’un des points forts du Salon Fait Main est la possibilité de rencontrer les artisans directement sur place. Certains d’entre eux travailleront même en direct devant vous, vous permettant ainsi d’apprécier leur savoir-faire et d’échanger avec eux sur leur métier. C’est une occasion unique d’en apprendre davantage sur les techniques artisanales traditionnelles et contemporaines utilisées à La Réunion. Vous pourrez également découvrir les histoires et les inspirations qui se cachent derrière chaque création, donnant ainsi une valeur ajoutée à votre expérience.



Des animations pour petits et grands



Le Salon Fait Main ne se limite pas seulement aux stands d’exposition. Tout au long de la journée, de nombreuses animations sont prévues pour divertir les visiteurs de tous âges. Des démonstrations, des ateliers participatifs et des spectacles sont au programme, offrant ainsi une expérience interactive et ludique. Vous pourrez ainsi vous initier à certaines techniques artisanales, participer à des démonstrations culinaires ou assister à des performances artistiques. Les enfants ne seront pas en reste avec des activités spécialement conçues pour eux, les plongeant dans l’univers créatif et enchanteur de l’artisanat.



Une immersion gustative avec les produits gastronomiques



Le Salon Fait Main ne se limite pas à l’artisanat, il célèbre également les saveurs de La Réunion. De nombreux stands proposeront des produits gastronomiques locaux qui raviront vos papilles. Des confitures artisanales aux épices exotiques en passant par les produits du terroir, vous aurez l’occasion de goûter et d’acheter des produits authentiques issus de l’île. Profitez-en pour découvrir





Dans la même rubrique : < > Avis d’enquêtes INSEE à Saint-Leu Journée académique de l’Éducation au Développement 3e édition