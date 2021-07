Culture

Le Sakifo aura lieu en décembre, découvrez les premières têtes d'affiche

Le Sakifo annonce le retour du festival de musique du 10 au 12 décembre à Saint-Pierre. IAM, Pix'L et Naâman seront présents le vendredi; Asaf Avidan et Fatoumata Diawara le samedi et Angélique Kidjo "Mother Nature", Groupo Compay Segundo et CHristine Salem le dimanche.

Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 17:06