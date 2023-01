A la Une . Le Saint-Pierrois Lucas Rocrou signe aux Girondins de Bordeaux mais file à Bourg-en-Bresse

L’attaquant de 19 ans vient de signer son premier contrat pro avec le club qui a achevé sa formation. Il a été prêté dans la foulée à Bourg-en-Bresse Péronnas afin de gagner du temps de jeu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 09:37

C’est donc fait pour Lucas Rocrou. Arrivé en 2018 aux Girondins de Bordeaux pour achever sa formation, le Réunionnais vient de signer son premier contrat pro avec le club de Ligue 2 jusqu’à l’été 2024.



Ses quatre années de formation ont permis au jeune attaquant de se développer et de progresser rapidement. Remarqué par la FFF, il compte 5 sélections en équipe de France U17 et a disputé l’Euro de cette catégorie en 2019.



Il a déjà joué 3 rencontres avec le club au scapulaire cette saison face à Rodez, Quevilly et le Paris FC.



Afin de lui permettre de gagner du temps de jeu et de l’expérience, les Girondins de Bordeaux l’ont directement prêté au club de Bourg-en-Bresse Péronnas 01, qui évolue en National 1, jusqu’à la fin de saison.



