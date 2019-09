Le Saint-Paulois qui fait bouger les États-Unis

Son nom est Moutoussamy, Julien Moutoussamy… Ce chorégraphe et danseur professionnel de 28 ans revient d’un stage intensif à Los Angeles. Objectif : perfectionner son art au Millenium complex. Le plus important studio de danse commerciale au monde.



L’occasion pour l’habitant de Saint-Gilles-les-Hauts de toucher de près son rêve. Celui de lancer sa carrière dans sa discipline aux États-Unis. Et Julinho -son nom de scène- semble bien parti pour s’y imposer. Comme l’illustre sa récente participation à l’événement World of dance organisé aux « States ». Il s’agit d’un des plus gros événements mondiaux.



Les chorégraphes de plusieurs grandes stars le remarquent. Les chorégraphies du Saint-Paulois retiennent l’attention de ces professionnels travaillant avec Lady Gaga, Kendrick Lamar, Mariah Carey ou Jennifer Lopez.



Depuis son retour dans l’île, Julien Moutoussamy garde régulièrement contact avec eux. Il doit les revoir lors de son prochain séjour aux États-Unis pour une éventuelle collaboration. Donner des cours Julien Moutoussamy envisage de repartir une troisième fois à Los Angeles afin d’emmagasiner de l’expérience. Durant son passage dans la cité des Anges, il suivait 130 cours pendant deux mois et demi. Un entraînement très intensif. Avec trois à quatre heures de pratique quotidienne.



Avec à la clé, l’obtention d’un diplôme de brevet professionnel attestant des sessions très soutenues suivies par Julinho. En attendant de s’expatrier à nouveau, le danseur-chorégraphe continue de donner des cours dans plusieurs salles de l’Ouest de l’île. Il exerce dans une régie d’enseignement artistique et dans plusieurs autres écoles locales.



Si vous voulez découvrir ses talents, on vous laisse regarder la vidéo d’une chorégraphie exécutée par Julien Moutoussamy. Ça vaut le détour comme vous pourrez vous en rendre compte. Une démonstration de maloya, sur une musique de ZanMari Baré, réalisée là-encore au Millenium Complex.