Sport Réunion Le Saint-Denis FC affrontera le Jura Sud Foot en Coupe de France

Après sa victoire face à Canet-en-Roussillon samedi, le Saint-Denis FC poursuit son aventure en Coupe de France. Pour les 32es de finale, les Dionysiens seront opposés au Jura Sud Foot. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 22:57

Le club de Régional 1 à La Réunion connaît désormais son adversaire des 32es de finale de la prestigieuse Coupe de France et ça sera le Jura Sud Foot, pensionnaire de National 2.



Ce tirage au sort marquait l’entrée en lice des 20 clubs de Ligue 1 et offrait donc la possibilité au petit poucet réunionnais de jouer contre un gros poisson.



Préalablement au tirage au sort à 19H (22H Réunion) à Paris depuis le Parc des Princes, quatre groupes avaient été constitués. L’objectif de ces groupes était de réunir des clubs de même zone géographique, dans la mesure du possible. C’est ainsi que le SDFC se trouvait dans le même club que l’Olympique de Marseille qui faisait tant rêver les joueurs du Saint-Denis FC puisqu’il aurait permis de croiser la route de Dimitri Payet.



Quatre autres clubs de Ligue 1 y figuraient : Monaco, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne, mais aussi de Ligue 2 comme Dijon, Sochaux (L2), Bastia (L2), le Red Star (National), Andrézieux (National 2), Lyon-La Duchère (N2), Hauts Lyonnais ou Bourgoin Jallieu (N3), Cannes (N3), et l'ES Cannet (N3).



Le Jura Sud Foot a éliminé un club de N1 au tour précédent



Les matches des 32es de finale sont programmés durant le week-end du 18 et 19 décembre. Le club du SDFC, et avec lui toute La Réunion, peut rêver d’un nouvel exploit après avoir disposé de Canet RFC, pensionnaire de National 2, ce samedi en 8ème de finale (1-1 durant le temps réglementaire et 6-7 à l’issue des tirs au but).



Le principe du tirage au sort voulait que le premier club tiré devait recevoir. C’est donc de nouveau en métropole que les footballeurs réunionnais tenteront de s'offrir un ticket pour le tour suivant et voir la Coupe de France en 2022. Ils joueront au Stade municipal de Moirans-en-Montagne qui dispose de 2000 places. Au tour précédent, le Jura Sud Foot s'était imposé 3 à 2 sur le terrain de Bourg-Péronnas, club de division supérieure. Le Jura Sud Foot occupe actuellement la 13ème place (sur 16 équipes) du groupe C de National 2.



Au cours de cette cérémonie du tirage au sort, il est à noter que le club mahorais des Jumeaux de M'Zoisia affrontera un grand club de Ligue 1 avec le FC Girondins de Bordeaux.



