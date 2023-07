Communiqué Le SYDNE va déménager

Voici le communiqué de presse du SYDNE et de la régie du SPANC. Par NP - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 14:50

Le Président du Syndicat mixte de traitement des Déchets Nord et Est (SYDNE), Monsieur Daniel ALAMELOU, et la Présidente de la Régie du SPANC de la CINOR, Madame Ramata TOURE, ont signé l’acte notarié permettant au SYDNE de devenir propriétaire de l’adresse sis 2, rue Cascavels – 97441 Sainte-Suzanne accueillant précédemment les services de la Régie du SPANC de la CINOR.

Ces locaux vont accueillir les agents du SYDNE.



Des travaux de rénovation démarrent dès cette semaine et une deuxième phase d’extension est en cours d’études pour la réalisation d’une salle de réunion permettant d’accueillir le Comité syndical.



Cette acquisition d’un montant de 515.000 €, conforme à l’avis des domaines, permet au SYDNE de s’ancrer durablement sur son territoire afin de poursuivre son développement.



La Régie du SPANC de la CINOR s’est installée dans de nouveaux locaux situés au 10, rue de l’Amitié (Immeuble le THALES) - 97490 Sainte-Clotilde (02.62.52.20.30)



Le déménagement du SYDNE est prévu fin août 2023.