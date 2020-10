A la Une ... Le SNUTER-FSU soutient les agents communaux de Saint-André

Le syndicat annonce son soutien des agents communaux de Saint-André face aux propos du maire les considérant comme des voleurs. Des propos que le SNUTER-FSU dénonce dans un communiqué. Par NP - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 08:56 | Lu 153 fois

Le communiqué :



Halte au mépris !

Le SNUTER - FSU constate que trois mois après son élection, le nouveau maire considère que 40 % des employés communaux (soit plus de 600 agents) sont des paresseux et que les agents de la restauration scolaire sont des voleurs.



Nous FSU trouvons ces propos fort choquants !



Ces affirmations sans aucun élément de preuve constituent un véritable mépris pour les employés communaux de Saint-André ! M. Joé Bédier nous sommes loin de vos promesses électorales de «valorisation immédiate de bas salaires, du plan de titularisation». Nous voilà maintenant dans le dénigrement et le mépris !



L’argent dépensé pour changer le logo de la ville qui ressemble fortement au logo de la ville du Port aurait pu servir pour la valorisation salariale sur laquelle vous avez basé votre campagne !



De plus, dans ce contexte de crise sanitaire, touchant particulièrement la commune de Saint-André nous constatons des carences dans la protection de nos agents. Ainsi aucun plan de désinfection des véhicules qui passent de mains en mains n’est assuré à ce jour.



Aussi, plusieurs employés communaux travaillant dans les écoles ont contracté la Covid-19. Il est donc urgent de réunir le CHSCT. Cette instance permettra aux syndicats en partenariat avec les élus de la majorité de mettre en place un plan concerté de protection sanitaire de nos agents communaux.



Il est temps qu’on arrête de nous insulter, de nous mépriser et qu’enfin nous travaillons ensemble dans l’intérêt de la population !





Pour le SNUTER-FSU,

Eric Collet

