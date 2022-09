Le SNUEP-FSU réagit suite à l'agression d'un enseignant au lycée Patu de Rosemont

Un enseignant a été agressé en plein cours par un élève au lycée Patu De Rosemont ce jeudi 1er septembre.

Le SNUEP (Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel) et sa fédération, la FSU apportent leur soutien total à ce collègue.



Ce n’est hélas pas la première fois que ce lycée est le théâtre d’actes de violence. Les incivilités, les agressions verbales ou physiques sont hélas de plus en plus fréquentes dans les établissements scolaires.



Les opérations de fouille de sacs par la police à l’extérieur des lycées sont bien sûr utiles mais elles sont insuffisantes pour faire face aux faits de violence qui se passent à l’intérieur des établissements et encore davantage à l’intérieur des salles de classe.



Le SNUEP et la FSU regrettent que les alertes qu’ils portent depuis des années auprès des instances académiques n’aient jamais abouti à des mesures à la hauteur des enjeux pour aller vers le dialogue et l’apaisement dans les rapports entre les élèves et les personnels.