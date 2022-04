A la Une . Le SMIC s’établit à 1302 euros dès le 1er mai

Le ministère du Travail annonce une revalorisation du SMIC à partir du 1er mai. Celle-ci sera de 2,65%, ce qui représentera un salaire de 1302,64 euros net. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 14:16

Le ministère du Travail a annoncé ce vendredi une augmentation du SMIC de 2,65% à partir du 1er mai. Pour un temps plein, il sera de 1645,58 brut, ce qui représente 1302,64 euros net contre 1269 jusqu’à présent. Le SMIC horaire brut est à présent 10,85 euros.



Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette mesure n’a rien à voir avec l’élection présidentielle. Il s’agit d’une hausse automatique en raison d’un dispositif de revalorisation inscrite dans la loi. Celle-ci a pour but de protéger les travailleurs afin que le salaire minimum ne soit pas trop en retard sur l’inflation.



Car l’inflation a atteint 4,5% en un an en mars, selon l’INSEE, du jamais vu depuis les années 1980. Entre novembre 2021 et mars 2022, l’inflation, hors tabac, a augmenté de 2,65% pour les 20% des ménages aux revenus les plus modestes.



C’est principalement la hausse des prix de l’énergie qui explique cette hausse de l’inflation. Après avoir augmenté de 21,1% en février, ils ont à nouveau pris 29,2% en mars. Les produits pétroliers ont augmenté de 43,5% depuis le début de la crise en Ukraine.



