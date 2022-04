Revenir à la Rubrique SIDELEC Le SIDELEC Réunion acteur de la Mobilité Durable





Pour le SIDELEC Réunion, Autorité Organisatrice de l’Distribution d’Électricité (AODE), les enjeux liés à l’Énergie doivent s’articuler autour de trois grandes principales directions : Sauvegarder le modèle concessif réunionnais

Offrir un Service Public d’Électricité de qualité

Accélérer la conversion écologique de l’économie Dans ce cadre, le SIDELEC Réunion souligne la nécessité d’une démarche qui se veut globale et cohérente avec l’ensemble des partenaires.



À cet effet, concernant tout particulièrement la Mobilité Durable, le SIDELEC Réunion porte un programme ambitieux pour favoriser le développement de Véhicules Électriques et Hydrogènes à travers un Schéma Directeur de Recharges Solaires à destination du Grand Public.



Ce Schéma Directeur Régional en cours d’élaboration constituera la feuille de route du déploiement des Installations de Recharges et permettra d’accompagner les Collectivités et les porteurs de projets privés dans le développement de cette Mobilité Durable. Le SIDELEC Réunion s’inscrit dans l’objectif de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) révisée : 1700 bornes de recharge à l’horizon 2028.



C’est donc tout naturellement que le SIDELEC Réunion a décidé d’adhérer à l’AVERE Réunion qui est une association professionnelle pour le développement de la Mobilité Électrique. L’Assemblée Générale constitutive s’est tenue ce jour à la Région Réunion en présence de la Région Réunion, d’EDF, du Syndicat Mixte des Transports de La Réunion (SMTR), du Conseil Départemental, de la CASUD, de la CINOR, de l’Agorah et du cluster Témergie.



Le bureau est composé d’EDF, Président, de la Région Réunion, 1er Vice-Président, du SIDELEC Réunion, 2ème Vice-Président, de la SMTR, Secrétaire et de Témergie, Trésorier.



Au 1er plan, M. Laurent Ramassamy, Vice-Président du SIDELEC Réunion





