Le SIDELEC Réunion accueille une délégation parlementaire

Monsieur Maurice Gironcel, Président du SIDELEC Réunion, a reçu ce jour, 22 mars 2023, une délégation de députés dans le cadre d'une mission parlementaire sur l'autonomie énergétique des outre-mer. La délégation était composée notamment de Monsieur Jean-Hugues Ratenon, Député de La Réunion, et de Monsieur Davy Rimane, Député de Guyane.



Maurice Gironcel a profité de cet échange pour livrer son analyse de la situation à La Réunion ; il a estimé, comme d'autres, que 77 ans après la loi du 19 mars 1946 qui a ouvert l'ère de l'Égalité, le temps est venu d'ouvrir l'ère de la Responsabilité. C'est-à-dire la co-construction avec l’Etat d'un projet Réunionnais fait par les Réunionnais, pour les Réunionnais au service du territoire ; un projet de développement durable et solidaire qui réponde aux urgences et aux défis : sociaux, économiques, sanitaires, culturels, climatiques et énergétiques.



Le président du SIDELEC Réunion a souligné que nous avons l'outil adéquat pour poser les bons diagnostics et envisager des solutions appropriées. Il s'agit de la Conférence Territoriale Elargie à toutes les forces vives du pays. L’objectif est de déboucher sur une Loi-Programme à court, moyen et long terme pour chacun des territoires.



Monsieur Jean-Hugues Ratenon et Monsieur Davy Rimane ont totalement souscrit à cette approche.



Lors de cette rencontre, Maurice Gironcel a rappelé la nécessité de transformer notre modèle de production d'électricité pour viser un mix vertueux. À ce titre, le SIDELEC Réunion a transmis aux députés ses propositions qui permettraient de répondre à l'objectif fixé par la PPE en matière de développement, en particulier du photovoltaïque pour contribuer à terme à l'autonomie énergétique de l'île. Ces propositions favoriseraient le maintien et la production d'emplois durables, non délocalisables sur des territoires durement touchés par la précarité énergétique et le chômage de masse qui impactent les jeunes en particulier.



C’est d’une même voix que les parlementaires en mission et le SIDELEC Réunion considèrent que le travail collaboratif est essentiel pour relever les défis énergétiques et environnementaux auxquels sont confrontées les Zones Non Interconnectées au réseau continental. Ils se sont engagés à poursuivre cette dynamique pour le bénéfice des populations et des territoires concernés à travers les possibilités ouvertes par l’habilitation législative.



Le SIDELEC Réunion a réaffirmé sa volonté d’agir avec tous les acteurs pour la transition énergétique et la préservation de l'environnement afin de lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences.



À cette occasion, il a également été rappelé que les enjeux liés à l'énergie doivent permettre de sauver le modèle concessif réunionnais au travers, d'une part, des tarifs réglementés de vente et, d'autre part, du maintien de la péréquation nationale tarifaire, principe de la solidarité nationale.



Enfin, cette rencontre a été qualifiée comme porteuse d'une ambition d'avenir partagée pour les outre-mer.



Maurice GIRONCEL

Président du SIDELEC Réunion