Le SIDELEC Réunion Lauréat du programme ACTEE2 PALETUVIER 2

Une logique partenariale, gage d’une cohérence des politiques publiques en matière d’énergie



Le SIDELEC Réunion en tant qu’autorité organisatrice des services publics de distribution d’énergie (AODE) est un acteur clé du territoire en matière de maîtrise de l’énergie (MDE).



Fer de lance de la transition énergétique, le SIDELEC Réunion prône un modèle de co-construction et de logique de projet en concertation avec l’ensemble des collectivités de l’île.



C’est dans cette logique proactive que le SIDELEC Réunion a répondu sous forme de groupement incluant la CINOR et la CIVIS à l’appel à projet ACTEE2 PALETUVIER2 lancé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régie.



Cet appel à projet vise à accompagner les collectivités d’outre-mer au développement de la rénovation énergétique des bâtiments publics.



Le 22 juillet dernier, le groupement coordonné par le SIDELEC Réunion s’est vu notifier de la sélection de son projet au titre du dispositif, incluant un accompagnement à hauteur de 631 500€ pour un coût global de 1 155 500€.



L’efficacité énergétique et l’innovation, un leitmotiv pour le SIDELEC



Le projet porté par le groupement vise à atteindre l’excellence énergique sur nos territoires, en proposant notamment :



- la mise à disposition d’économes de flux* à destination des communes et EPCI.



- l’installation sur plus de 150 sites énergivores d’outils de pointe en matière de veille, d’analyse et d’optimisation des énergies (SIDELEC)



- la réalisation de la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation thermique et énergétique du stade Michel Volnay à Saint-Pierre et de l’Archipel des Métiers à Cilaos (CIVIS)



- la mise en œuvre d’audits énergétique et travaux (CINOR)



- la mise en action du schéma Directeur Immobilier Énergétique multi enjeux (CIVIS)



- l'acquisition d’outil haute performance de suivi de consommation (CINOR)



Fort de cette opportunité, Le SIDELEC Réunion mise sur l’innovation, l’acquisition de nouvelles compétences internes et le volontarisme de ses partenaires, dans l’objectif de faire de la Réunion une Ile Verte.