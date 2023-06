Le SESSAD de l’IMS les champs de Merle organise sa soirée de Gala à la Maison Gran Kour

Ce samedi 10 juin, le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD), qui offre notamment un accompagnement dédié à l’inclusion des enfants en situation de handicap, a organisé sa soirée de Gala de 17h00 à 23h00 à la Maison Gran Kour à Saint-Paul.Cette soirée de gala, initiée par les parents du “Café Parents” du SESSAD de l’Institut Médico-social les Champs de Merle et les professionnels, avait pour objectif de présenter le travail accompli tout au long de l’année.Les mamans, couturières, ont conçu des vêtements de soirée adaptés pour les enfants en situation de handicap. Cette soirée était l’occasion de les exposer à tous et de montrer leur savoir-faire. Céline CHAROLAIS, élue du bassin de vie du centre-ville, était également présente à cette action innovante à l’initiative des familles de l’association Frédéric LEVAVASSEUR.“L’enjeu était de mettre en lumière ces mamans, une dizaine, qui se sont investies durant une année dans ce projet. Et de donner l’envie à d’autres de monter d’autres actions”, précise Stéphane FOUREAU, directeur des établissements pour enfants de l’association Frédéric LEVAVASSEUR.Devant 200 personnes, la soirée a été ponctuée d’animations : Tombola, gospel, musique, cirque, jeux gonflables et concert d’Emmanuelle IVARA ! Le point d’orgue de cette soirée a été le défilé des enfants dans leur tenue de soirée confectionnée lors des ateliers.