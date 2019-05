Social Le SDUCGR-FSU interpelle Cyrille Melchior sur la situation des agents et le fonctionnement de la collectivité

Le Syndicat Départemental Unitaire des Agents du Conseil Général de La Réunion- Fédération Syndicale Unitaire de La Réunion a une nouvelle fois interpellé le président du Département sur la situation des agents et le fonctionnement de la collectivité. Dans une lettre, le secrétaire départemental, Léandre Billaud, dénonce les "agissements et comportements du directeur de l’Education". Un comportement "nerveux et imprévisible" qui pèserait sur la motivation, sans compter "une charte déontologique maison" actée sans discussion avec les partenaires sociaux ni validation hiérarchique.



Le syndicat déplore également des situations de souffrance au travail pour des assistants sociaux éducatifs et des personnels de la PMI de Ste-Marie où "100 % des personnels était en arrêt maladie suite à une souffrance au travail, qui a été réglée en partie par la publication d’articles dans la presse et à l’intervention du Directeur général des services (DGS) bien qu’une souffrance latente était connue de vos collaborateurs".



"Monsieur le Président, nous avons l’impression que le département est comparable à l’hydre de Lerne. Vous avez à faire à l’un des douze travaux d’Hercule et à se demander si l’autorité décisionnelle est au courant de ces états de fait".



"Il est nécessaire de clarifier le fonctionnement des directions et du positionnement de vos cadres, DRH, DGA, Directeur de l’Éducation, etc.... sur leurs missions et des actes produits dont vous êtes le garant et le responsable. Il ne peut y pas avoir deux poids et deux mesures sur le traitement de dossiers similaires des agents."



Le SDUCGR-FSU demande à obtenir audience auprès du président de la collectivité. "Dans le cas contraire, nous accompagnerons les collègues, s’il y a lieu, sur les contentieux à venir, car il s’agit, nous semble-t-il, de non-assistance à personne en danger qui plus est, de personnels qui sont en souffrance avérée". N.P Lu 496 fois





