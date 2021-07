A la Une .. Le SDIS974 recadré par le Défenseur des droits pour discrimination

Le Défenseur des droits vient de rendre une décision à l'encontre du SDIS974, lui recommandant de muter un sapeur-pompier professionnel et de l'indemniser en raison de la discrimination qu'il a subie. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 10:18

Faisant suite à une réclamation d'un sapeur-pompier professionnel relative aux refus successifs essuyés depuis 2003 par le SDIS de La Réunion quant à ses demandes de mutation, le Défenseur des droits vient de rendre une décision ce 27 juillet 2021.



Il recommande au directeur du Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion d'adresser une note rappelant à ses services le principe de non discrimination en raison notamment de l'origine en matière de mutation résultant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.



Il demande aussi au directeur actuel de réexaminer la demande du sapeur-pompier professionnel vers La Réunion et enfin d'indemniser le sapeur-pompier professionnel des préjudices subis dès lors que l'intéressé lui aura adressé une demande en ce sens.



