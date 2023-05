Communiqué Le SDIS et EDF à La Réunion renouvellent leur collaboration pour la prévention des risques

Ce vendredi 5 mai, le SDIS et EDF à La Réunion se sont retrouvés à la centrale électrique de Takamaka pour signer la convention de partenariat, en présence de Patricia Grenet, directrice adjointe d’EDF à La Réunion, et le Colonel Frédéric Leguillier, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

Par N.P - Publié le Vendredi 5 Mai 2023 à 16:03

Le communiqué :



Cette signature marque un partenariat basé sur les volets opérationnels d’interventions et de formations à des fins d’interventions à proximité des ouvrages électriques et industriels. Cette convention a pour objectif de faire travailler ensemble les équipes du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et celles d’EDF à La Réunion pour intervenir en toute sécurité.



La signature de ce partenariat était précédée d’une visite opérationnelle sur le site de production électrique de Takamaka. En effet, il est important pour les différentes unités de connaître les risques existants et propres à un site en exploitation d’EDF. D’autres découvertes des sites EDF à La Réunion et leurs spécificités sont également prévues.



Patricia Grenet, directrice adjointe d’EDF à La Réunion, met un point d’honneur sur la sécurité des agents et des intervenants, une des valeurs premières d’EDF : « La sécurité est une priorité pour nous et tous les intervenants, y compris les pompiers, et cette convention s’inscrit totalement dans ce cadre. Nous mettons en place une meilleure collaboration avec le SDIS, pour être plus efficace lors des interventions. Il est aussi important que les différentes équipes se prémunissent des risques présents autour des ouvrages électriques. »



Le SDIS 974 et EDF à La Réunion s’engagent à mettre en œuvre des actions coordonnées de communication et de sensibilisation ayant pour objectif de prévenir les risques. Des actions communes seront menées des deux côtés afin de sensibiliser les agents EDF et les pompiers aux risques électriques.



Le programme de sensibilisation comprendra :



Pour EDF à La Réunion :

• Une sensibilisation d’agents au risque incendie.

• Une intervention des sapeurs-pompiers dans le cadre d’une sensibilisation au secours de personnes

• Une participation aux exercices incendies sur certains sites

• Des simulations d’incidents sur ses installations

• Des échanges sur l’utilisation d’engins maitrisés par le SDIS

• Des visites d’installations du SDIS



Pour le SDIS :

• Des visites d’installations ou de services d’EDF à La Réunion (Réseau électrique, poste de transformation, agence de conduite, Batterie de stockage d’énergie de grande capacité…)

• Des informations sur les procédures opérationnelles à mettre en œuvre sur les ouvrages d’EDF (lignes, poste de transformations, batterie de stockage, sites isolés, MicroRéseaux…)

• Des transmissions de données cartographiques du réseau et installations d’EDF à La Réunion

• Des exercices de mise en situation de court-circuit.

• Des visites sur des sites de production hydraulique avec les particularités d’intervention et d’accessibilité propres aux installations.