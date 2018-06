Le SDIS 974 engage 114 sapeurs-pompiers volontaires

Cyrille Melchior, président du conseil d'administration du SDIS 974 et le colonel Hervé Berthouin, directeur départemental, annoncent dans le cadre de la politique de développement du volontariat de l'établissement l'engagement de 114 Sapeurs-Pompiers volontaires, afin de renforcer l’effectif opérationnel.



Lors de cette cérémonie, ils ont pu signer la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et se sont vus remettre leur arrêté d’engagement et d’affectation de la main de leur autorité de gestion ainsi, qu’un paquetage opérationnel minime, afin de pouvoir démarrer leurs formations.



Thierry Chabas Colonel directeur adjoint du SDIS

" C’est un geste fort aussi bien pour nous qui les accueillons et je l’espère pour eux qui rejoindre la grande famille des sapeurs-pompiers. Ils feront partie des 2500 pompiers qui seront un jour, qui feront partie un jour du SDIS de La Réunion, aujourd’hui nous n’en sommes pas très loin, d’ici deux à trois ans, nous serons 2500 c’est l’objectif qui nous est assigné."





Cyrille Melchior Président du CASDIS et Président du Département

"C’est la première fois en qualité de président que je reçois donc plus de cent jeunes sapeurs-pompiers volontaires, c’est un honneur pour moi de les recevoir parce qu'ils ont fait un choix qui les honore, c'est celui de servir la population et surtout participer à la sécurité de nos concitoyens, donc c’est un très beau choix, je les félicite pour leur engagement et je félicite aussi le SDIS Réunion, les colonels, l’encadrement, les personnels, pour faciliter, former, accueillir ces sapeurs-pompiers volontaires, et je vous le dis, je le redis, le SDIS donc nous voulons d’un SDIS fort, d’un SDIS organisé au service de nos concitoyens. Les sapeurs-pompiers volontaires participent activement à ce travail au bénéfice de la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais."