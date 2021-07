Sport Réunion Le SDEFA de Gérard Grondin décline la proposition d'Yves Ethève

​Le 4ème tour de la Coupe de France s’est joué le week-end dernier sans le SDEFA. Son président n’est pas décidé à accepter la proposition de dernière minute d'Yves Ethève. Un énième épisode à mettre au crédit du match habituel que se livrent Gérard Grondin et le président de la Ligue réunionnaise de football. Par LG - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:01

Suite aux propos tenus par Yves Ethève, président de la Ligue de Football, laissant entendre que le Saint-Denis Ecole Foot Association (SDEFA) pouvait demander un recours amiable ou faire appel auprès de la commission ad hoc, le SDEFA indique qu'il "ne fera pas appel de la décision qu’il juge arbitraire prise par le président de la Ligue".



"La décision énigmatique du président de la Ligue de Football a qualifié directement la Saint-Pierroise depuis dimanche 18 juillet 2021. Nous prenons acte de ce résultat. Soucieux des valeurs de fair-play, vis-à-vis de son adversaire du moment, le SDEFA ne fera rien qui puisse altérer les bonnes relations sportives entre les deux clubs", exprime Gérard Grondin, président du club.



"Le SDEFA ne jouera pas le jeu du contentieux entre les clubs… Elle se met à la place de la Saint-Pierroise qui, à partir du résultat, est déjà dans sa préparation pour réussir le tour prochain de la Coupe de France. Elle déplore encore une fois que ce genre de décision place les jeunes passionnés par le football, les dirigeants et les éducateurs comme les principales victimes", indique le club.



Le SDEFA est sorti de la Coupe de France sans même pouvoir jouer. Dimanche 18 juillet, son adversaire la Saint-Pierroise a gagné sur tapis vert. Le match devait se jouer au stade Michel Volnay.



"Cette décision incompréhensible peut conduire à l’arrêt total de notre club"



Le club dionysien subissait ainsi la décision du comité directeur de la Ligue réunionnaise de football faisant suite au forfait du club l’an dernier, mais le président du SDEFA estime que cette décision était unilatérale puisque "la LRF n'a jamais convoqué le club à aucune commission pour se défendre, et surtout il n’y a pas eu de sanction écrite envoyée au club. Le comité directeur a décidé d'exclure le SDEFA pour 2021. C'est une injustice que je combats et que je combattrai pour sauver notre football", déclare Alex Augustine qui appuie la demande du club dionysien.



Le candidat de la dernière assemblée élective de la LRF fait référence à une directive de la Fédération qui laissait entendre en début de semaine dernière que même les clubs qui ne s’étaient pas présentés aux matches l’an dernier pourraient intégrer le tableau de la compétition en 2021. L’an dernier, le SDEFA avait estimé que la reprise des matches s'était faite sans une période de préparation optimale.



"Mon comité directeur avait estimé que nos jeunes joueurs amateurs manquaient de préparation physique et qu’il était plus sage, pour leur intégrité physique, de renoncer à cette compétition en 2020", écrit-il à la FFF et à la Ligue de foot amateur, avant d’évoquer le risque que fait peser cette exclusion sur l’avenir du club.



"Cette année, nous avons réglé notre engagement pour toutes les compétitions et nous sommes à jour sur l’ensemble de nos sections qui représentent plus de 300 licenciés. Dans un contexte extrêmement difficile, où nos dirigeants bénévoles peinent à se réinvestir, cette décision incompréhensible peut conduire à l’arrêt total de notre club", expose Gérard Grondin.





Publicité Publicité