Le SAMU de La Réunion a son hélicoptère

Le SAMU de La Réunion a enfin reçu son hélicoptère, un H135 T3H qui sera exploité par Helilagon depuis la base de l’aéroport de Roland Garros. Il avait été promis il y a 5 ans par la ministre de la santé, Marisol Touraine. L'appareil sera présenté le 19 novembre.



Réservé aux missions d’interventions d’urgence, il aura également pour mission les transferts entre établissements hospitaliers. Dès réception, l'appareil sera opérationnel et près à voler. En plus de l'équipage composé d'un pilote et d'un co-pilote, il peut emporter également un médecin et un infirmier.