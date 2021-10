Communiqué Le SAIPER se mobilise pour le maintien des titulaires remplaçants

Vendredi 29 Octobre 2021

La mobilisation ne faiblit pas! Après une audience avec la directrice de cabinet de la rectrice ce mercredi 27 octobre 2021 lors d’une action devant le rectorat et en l’absence de réponse satisfaisante, les représentantes des parents d’élèves de l’école Henry Lapierre de St-Louis accompagnées du président de la F.C.P.E. se sont à nouveau mobilisés cette fois devant l’école ce vendredi 29 octobre 2021 pour sensibiliser la communauté éducative et les Saint-Louisien.ne.s. Toujours avec le soutien de militants syndicaux du SNUipp-Fsu, du SNUDI-Fo et du SAIPER-Udas, ils ont interpellé les parents, les professeur.e.s et les citoyen.ne.s pour sensibiliser sur la souffrance engendrée par les décisions du rectorat auprès des élèves, des professeurs et les enjeux pesant sur la qualité du service public d'éducation. Cette action a permis de rencontrer un parent d’élève d’une autre école concernée aussi par cette problématique. La mobilisation s'élargit et pourrait bien s’intensifier...