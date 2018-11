Le SAIPER refuse catégoriquement la réouverture des écoles lundi

Aucune réflexion à avoir concernant l'ouverture des écoles ce lundi 26 novembre 2018 et l'idée d'une rentrée échelonnée.



Au vu de la situation actuelle, il n’est pas envisageable de voir les écoles ouvrir ce lundi, nous ne doutons pas que le Préfet en tant que représentant de l’Etat prendra la décision qui s’impose: la fermeture des écoles dans toute l’Académie de la Réunion et le non déplacement inutile des personnels dans les écoles.



Pour l’heure, nous demandons solennellement à l’ensemble des personnels enseignants et AESH de ne pas se rendre dans leurs écoles dès lors que les barrages sont maintenus.



De nombreux collègues doivent traverser l’île pour se rendre dans leurs écoles et nous les encourageons à ne pas prendre de risques inutiles alors même que les conditions d’accueil et de sécurité ne seront pas remplies.