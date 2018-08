Le SAIPER dénonce les mesures du ministre de l'Education

Selon le syndicat de l'éducation SAIPER, l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au gouvernement ne fait que tendre l'éducation nationale vers l'échec. "Il n'y a rien qui peut fonctionner car il n'y a rien qui n'a jamais marché", souligne Sonia Delrieux, secrétaire générale SAIPER UDAS.



Selon lui, le ministre jouerait sur ses apparences pour en réalité éviter les sujets fondamentaux comme la surcharge des classes de CP et CE1 ou encore le manque d'atsem dans les établissements. Jean-Michel Blanquer n'aurait pas le sens des priorités, notamment en privilégiant le recrutement de contractuels.



"On a plus de formations, les directeurs n'ont plus de secrétaires, les enseignants de maternelles n'ont plus d'atsem, le fait de dédoubler des classes de CP/CE1 fait nous travaillons avec des classes de 26 à 30 élèves, on sait très bien que ça va conduire à l'échec scolaire", souligne-t-elle.