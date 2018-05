Le SAIPER UDAS appelle à la grève et à la manifestation le mardi 22 mai 2018

Les réformes portées par le gouvernement actuel visent toutes à transformer la fonction publique vers plus de précarité , une diminution des droits des agents et une dégradation de la qualité du service public.



Dans les établissements scolaires, la diminution drastique des contrats aidés perturbent le fonctionnement des écoles notamment ; les mairies peinent à remplacer les personnels qui partent en retraite, et le recours grandissant à des contrats encore plus précaires, moins solidaires - de moins en moins d’emplois pour les personnels qui en sont le plus éloignés- pour pallier les manques , déstabilisent tous les usagers ne permettant plus d’appliquer les mesures de sécurité requises.



La suppression des aides à la direction , la considération de la fin d’une atsem par classe comme un fait établi conduit ainsi le gouvernement à ouvrir les postes d’AESH aux bacheliers sans expérience, à transformer les services civiques en emploi pour pouvoir combler les manques dans les écoles.



Les 4 chantiers de modernisation de la fonction publique : la diminution des droits syndicaux, le recours à la contractualisation, la mobilité accrue des agents et la rémunération fractionnée conduisent à une fin programmée de la fonction publique et du service public.



De même, les retraites de l’ensemble des fonctionnaires , le système judiciaire et constitutionnel ces réformes promises par le gouvernement conduisent à plus d’injustice et à moins de solidarité.