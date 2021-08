A la Une . Le SAFPTR dit "non à la stigmatisation du personnel de la Région Réunion"

Alors que le SAFPTR regrette le "règlement de compte politicien dans la bonne tradition des nouvelles majorités" durant la séance plénière de la nouvelle majorité régionale, le syndicat rappelle la "situation précaire de toute la fonction publique territoriale réunionnaise" et attend des réponses. Par N - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 09:44

Le communiqué du syndicat :



À la suite de l’assemblée plénière du conseil régional du vendredi 30 juillet 2021, le SAFPTR tient à exprimer sa position sur les échanges concernant la situation des Ressources Humaines de la collectivité. Nous avons assisté surtout à un règlement de compte politicien dans la bonne tradition des nouvelles majorités consistant à dénigrer les anciens responsables et, in fine, à pointer du doigt le personnel. Loin de défendre la majorité de l’ancien président Didier Robert, ce n’est certainement pas notre rôle, il y a des questions urgentes à soulever par la nouvelle gouvernance et qui concernent l’ensemble des collectivités territoriales réunionnaises.



Il n’est pas acceptable de mettre en cause le personnel régional comme on l’a constaté. Le SAFPTR n’acceptera jamais qu’on fasse porter aux agents les plus précaires une éventuelle difficulté financière dont la responsabilité relève des élus. Ainsi l’un des arguments faciles a été de comparer les ratios d’emploi avec ceux de la métropole. C’est faire preuve de beaucoup de mauvaise foi lorsque l’on sait que cette situation est la même dans toutes les collectivités de La Réunion. Nos élus connaissent-ils dans quel contexte économique et social notre territoire évolue depuis ces cinquante dernières années ? Vivent-ils dans le même monde que nous ou à Paris ?



Dans toutes les collectivités locales les élus utilisent le personnel territorial au bénéfice de leur réélection. C’est uneconstante politique et historique à La Réunion.



Les élus et particulièrement ceux de la Région Réunion, collectivité majeure pour le développement et la planification stratégique du territoire, ne peuvent s’exonérer d’une analyse globale de la situation des agents publiques territoriaux de La Réunion pour lesquels ils sont censés organiser et gérer.



Les ratios d’emplois importants dans ces collectivités à La Réunion contribuent à la cohésion sociale et d’égalité dans le territoire le plus inégalitaire de la République. Cependant, comment se fait-il que nous n’ayons que 25% de titulaires dans cette Fonction Publique alors qu’à Mayotte et aux Antilles nous en sommes à plus de 85% ? Voilà les vraies questions que doivent se poser nos élus, qui en sont les principaux responsables. A qui profite donc cette situation ? Surtout pas aux travailleurs précaires, l’ultra grande majorité.



Dans l’immédiat, le SAFPTR rappelle à la nouvelle majorité que 350 CDD arrivent à terme dans les tous prochains jours. Nous attendons une réponse précise de la part de la nouvelle Présidente et sa majorité mais également des réponses sur la situation précaire de toute la fonction publique territoriale réunionnaise.



Autonome et Libre !





Publicité Publicité