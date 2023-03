Sport Réunion Le Run 200 de Saint-Joseph aura bien lieu ce dimanche

Après une réunion ajournée hier pour cause de grève, la CDSR a pu se tenir ce jeudi. La commission a finalement accepté que le Run 200 de Saint-Joseph se tienne bien ce dimanche 12 mars, comme initialement prévu. Par La rédaction - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 16:10





Heureusement, elle a pu se tenir dès aujourd’hui, permettant de confirmer aux compétiteurs que la course se tiendra bien ce dimanche. Révélé hier par nos confrères de Motorsmag , il planait une certaine incertitude autour des dates de la Run200. Comme le quorum n’était pas réuni pour que puisse être validée la fermeture de route, la réunion avait été repoussée à une date ultérieure.Heureusement, elle a pu se tenir dès aujourd’hui, permettant de confirmer aux compétiteurs que la course se tiendra bien ce dimanche.