Société Le Rugby à 7 en Fauteuil intègre l'offre de la Fédération Française de Sport pour Tous Le Rugby à 7 en Fauteuil, appelé aussi Wheelchair Sevens Rugby Union, est une nouvelle pratique sportive accessible à TOUS. Pensé et conçu en 2011, par Wally SALVAN (Fondateur des pratiques du Rugby en Fauteuil), ce jeu a été nommé en 2014 aux Awards du Rugby à Twickenham dans la catégorie « Programme communautaire de l’année ». Cette pratique sportive co-inclusive s’est engagée officiellement dans la campagne Exæquo du Ministère des Sports depuis le 07 avril 2018.







Monsieur Pascal PETRINI, le Directeur Technique National (DTN) de la Fédération Française de Sports pour Tous (FFSPT), a annoncé par courrier datant du 03.07.2018, qu’à compter du 1er Septembre 2018, l’activité Rugby à 7 en Fauteuil fera partie de celles répertoriées dans la base de données de la Fédération.



La Fédération Française de Sports pour Tous, reconnue d’Utilité Publique depuis le 16 juillet 1973, est active depuis 118 ans. Elle compte à ce jour 200 000 licenciés, 3 200 structures affiliées, 5 200 animateurs, 150 formateurs, 80 cadres techniques en région, 17 Comités Régionaux, 72 Comités Départementaux (Métropole et DOM-TOM), et plus de 150 activités sportives.



Pour les associations qui souhaiteraient développer cette pratique sportive d’exception dès la rentrée scolaire, les demandes d’affiliations et souscriptions à des licences, sont déjà à votre disposition à la Fédération Française de Sports pour Tous. Web site :



Ayant pour objectifs de nouveaux Tournois des VI Nations en Fauteuil dès 2019 et une première Coupe du Monde de Rugby à 7 en Fauteuil en 2024, Wally SALVAN continuera à développer la partie évènementielle de son jeu sur la scène Nationale et Internationale.



Contact :



La saison 2018 affiche d’hors et déjà un nouvel élan pour le devenir de cette pratique sportive d’exception, avec d’une part sa reconnaissance par la FFSPT, mais aussi par les 4 tests matches gagnés par la France (3 soutenus par la Ligue Ile de France Rugby présidée par l’élu FFR Florian GRILL, et 1 CRUNCH* France Angleterre soutenu par Clermont Auvergne Métropole et l’Incubateur d’entreprises Innovantes BUSI).

Pour visionner le résumer du CRUNCH :

