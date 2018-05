Le Rotaract Club Coeur du Nord et le Lino Comedy Club contre la polio

Ce Vendredi 25 mai 2018 à 18h30, retrouvez M’line, Florent des Cabix, Titi le Komik et Micka’H pour un spectacle humoristique. En effet, le Rotaract Club Cœur du Nord et les humoristes du Lino Comedy Club s’associent pour récolter des fonds afin de financer la lutte contre la polio.La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Depuis les années 60 cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces.Aujourd'hui, en 2018, nous nous approchons de l'éradication de cette maladie. Soyez acteur de la fin de cette maladie, travaillons ensemble !En payant 15 euros par personne, venez le vendredi 25 mai 2018 à 18h30 pour assister au spectacle à l’école de Musique de Beauséjour. Tous les fonds seront reversés à la lutte contre la polio !Inscription : rotaractclubcoeurdunord@gmail.com ou 06 92 21 47 24