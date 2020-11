" Le Roi est nu"..sans pouvoir

Comme évoqué, c' est déjà un sujet. " le Roi est nu", excellent!



Pourquoi ? Parce que l' unité d' opinion n' existe pas. Que des millions de Français crient " je suis Charlie " ça ne fait pas l' unanimité des 65 millions de Français.



Quelques dizaines de pékins rassemblés sur le parvis des Droits de l' Homme ne suffisent pas pour faire une opinion complète, même sous l' égide des meilleures casquettes..il n' y a qu'eux pour sombrer dans l' illusion.



Les" bof"! Et les passifs d' opinion ajoutés aux premiers ne suffisent pas pour faire le nombre. On est toujours surpris de tant de naïveté.



Dans cette diversité d' opinion, il n'y a jamais eu un Etat fort, suffisamment éclairé pour prendre la main...aucun débat populaire , aucun référendum sur la limite à donner à la liberté d'expression...sauf une Loi liberticide jusqu'à l' extrême. C' est toujours pareil dans ces lois liberticides, c' est juste pour autoriser jamais pour freiner, ni mettre des limites. Le confort avant tout. Les pulsions d' abord.



On ne vit, écrit et caricature que pour le fun.



C' est une loi franc-maçonnique d' origine, généralisée et imposée contre une loi morale individuelle à rechercher.



Oui, la France manque d' autorité, d'une autorité intelligente qui protège et arrête les fous qui qu'ils soient de franchir des limites.



Sce: "ATLANTICO"



LE ROI EST NU



Non, l'unité nationale ne peut plus être invoquée par les élites françaises pour masquer leurs faillites