Le "Roi Richard" Baret : Un compétiteur né Originaire du Guillaume, Richard BARET transporte du haut de ses 57 ans, un long palmarès dans la discipline du cyclisme traditionnel. Avec de nombreux titres de champion pour un peu plus de 180 victoires à son actif, on vous partage les exploits de ce sportif de haut niveau qui est une véritable histoire vivante.



Il était une fois, Richard BARET…

Tout a débuté dans son village natal, ce marmay des hauts apprend vite à faire du vélo dans les reliefs qu’offre le Guillaume. Accompagné de ses amis, il roule pour le plaisir de s’évader et c’est en suivant le chemin de son oncle qui lui a transmis la passion du vélo, qu’il s’inscrit à son tour dans un club, c’est à ce moment précis que sa carrière débute. Une carrière chargée en victoires.

Qui dans le monde du cyclisme n’a pas entendu parler de ce champion au palmarès hors du commun.



À seulement 16 ans, il entre dans le grand bain dans des compétitions regroupant à la fois juniors et seniors. Il continue son odyssée en enchaînant des courses et des stages qui le feront voyager à travers les DOM-TOM, à Maurice, en Afrique du Sud, en Normandie et même en Chine.



Entre les victoires durant les courses et les triathlons, l’événement le plus marquant de sa carrière restera sa victoire du tour de l’île de La Réunion nous explique Richard BARET, ayant participé à 24 tour de l’île intense, il remporte haut la main la 1ère place en 2000.

Au total, ce Saint-Paulois ultra passionné compte : 6 titres de champion de La Réunion sur route

2 titres de champion des DOM-TOM

8 titres de champion de La Réunion Contre La Montre en Individuel

4 titres de champion de La Réunion Contre La Montre par Équipe

5 titres de champion de La Réunion des Grimpeurs

1er au Tour de l’île de La Réunion en 2000

1er au Tour de l’île Maurice en 1988, 1993, 1997 et 2002

1er au Tour des îles des Seychelles en 1990

1er au Tour de Maurice VETS en 2011

1er au challenge régional de triathlon en 1995 C’est maintenant un chapitre qui se termine, même au bout de ses 33 ans de carrière, il ne pratique pas seulement le vélo pour le plaisir, mais surtout par besoin, « c’est devenu quasiment essentiel pour moi, j’ai besoin de ma dose de vélo au moins 3 fois par semaine » nous confit-il. Une passion qui lui colle à la peau, tous les dimanches, Richard BARET profite de pratiquer son sport de prédilection avec ses amis de l’association « Les Rois de la Pédale de l’Ouest ».



Son secret ? Il n’en a pas. Croire en soi et se surpasser, ce sont les éléments clés de sa réussite, nous partage le champion, avant de se livrer à notre interview « Confidences Sportives » dans laquelle il accepte de répondre à nos questions les plus confidentielles…

La Ville de Saint-Paul, fière de ses champions, continue à accompagner les Saint-Paulois dans leurs réussites sportives en collaboration avec le tissu associatif sportif très engagé, dans les projets de rénovation des équipements ou encore dans les actions socio-culturelles. Comme le montre l’exemple du projet de modernisation et de création de nouvelles pistes cyclables, la Ville adapte son environnement avec des parcours sécurisés s’adressant aux plus grands, comme aux plus petits. Ou encore celui d’une des dernières courses en l’honneur du prestigieux Richard Baret dont la volonté était d’assurer la transmission de la gagne aux générations futures. Un rôle que la municipalité tient à assurer et à affirmer dans l’apprentissage aux jeunes sur la sécurité routière à vélo, comme la mise en place du P’tit Tour à vélo, opération qui se déroule chaque année dans les établissements scolaires du territoire. Toute une articulation de projets audacieux dans le but de devenir un Territoire Vélo.



