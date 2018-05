Société Le Rêve ne fait que commencer pour les petits Réunionnais de l'Association 1000 Sourires

Le voyage de Rêve en Métropole a commencé sur les chapeaux de roues pour les neuf marmailles de l’association 1000 Sourires. Après un baptême des airs en VIP avec Air Austral, ils en ont pris plein les yeux au stade de France en assistant à la finale de la Coupe de France de football. Dès le lendemain, les enfants ont profité d’une journée citoyenne organisée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC). Des valeurs chères au président Ibrahim Ingar, en tant que réserviste citoyen de l’armée de l’air.



C’est sous un soleil radieux que les petits Saint-Paulois ont débarqué mardi matin à Paris. Mais leur voyage de rêve avait déjà commencé depuis l’aéroport Roland Garros. Avant leur départ, ils ont pu profiter d’une réception offerte par la direction d’Air Austral, partenaire de l’opération et soutien de l’association depuis déjà six ans. Et c’est ensuite toute la compagnie qui est venue leur souhaiter un bon voyage : direction, commandant de bord, pilotes, PNC (Personnel Navigant Commercial et personnel au sol). Les membres de l’équipage ont même pris une photo en compagnie des marmailles : un privilège !



Après leur installation dans les quartiers de Montparnasse, ils ont filé au Stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France de football entre les équipes du Paris Saint-Germain et des Herbiers. Le match s’est conclu par la victoire du PSG, qui a remporté la Coupe pour la 4ème saison consécutive, un record. La soirée s’est ensuite terminée en apothéose avec un extraordinaire feu d’artifice haut en couleurs. Un spectacle incroyable pour ces petits fans du club parisien.



- Découverte de métiers de la sécurité civile - Le lendemain, les enfants ont effectué des activités inédites au cours d’une journée citoyenne organisée par la DGSCGC. Ils ont ainsi notamment pu découvrir le fonctionnement d’un hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 75, en assistant à une démonstration de treuillage en civière. L’exercice, réalisé à la base d’Issy-les-Moulineaux avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est impressionnant. « L’intérêt est de montrer et de faire découvrir les métiers de la sécurité civile à l’occasion de journées citoyennes. Nous sommes très ravis d’accueillir des enfants qui viennent d’aussi loin car nous assurons également des missions opérationnelles dans les départements d’Outre-Mer » précise Christelle Barbier, chargée du protocole et de l’événementiel au sein du cabinet de la DGSCGC. Après un déjeuner dans les jardins du château de Versailles, les marmailles se sont ensuite rendus à une base de déminage. Camions et robots ont spécialement été sortis pour l’occasion afin de réaliser des démonstrations exceptionnelles.







Tout au long de cette journée citoyenne, les petits Réunionnais ont été accompagnés par le kréopolitain Fabrice Abriel, consultant Canal + et ancien footballeur professionnel. Le parrain particulièrement engagé au sein de l’association espère que ces activités pourront susciter des vocations. « Ces marmailles font du foot et ils rêvent tous d’être footballeurs professionnels. C’est donc très important qu’ils puissent voir aussi beaucoup d’autres choses au cours de ce voyage et pas que du foot » souligne t-il.



Et ce n’est que le début ! La suite du programme est encore remplie de surprises. À suivre sur Zinfos974.



