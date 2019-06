Le Réunionnais d'adoption Julien Codevelle traverse la Manche à la nage

Le Réunionnais d'adoption Julien Codevelle s'est lancé cette nuit vers 1h30 heure Londonienne à l'assaut de la traversée de la Manche, à la nage. Dans une eau à 14,5 degrés, le jeune homme né à Dunkerque, entraineur sportif à La Possession, va nager quelque 34 kilomètres, joignant Douvres et Wissant.



Julien Codevelle est un nageur émérite, excellant au 400 mètres nage libre durant des années, il avait mis sa carrière de côté. C'est à la suite d'un AVC subi par son grand-père que le jeune homme, installé avec femme et enfant sur notre île, a décidé de cette traversée, en soutien à l'association "AVC-AIT et après".



Il est accompagné de membres de sa famille, qui le suivent en bateau, durant les heures de traversée glaciale. Un ami l'accompagne par intermittence dans l'eau, afin de l'encourager dans cette aventure. Le temps moyen de cette traversée en solitaire est d'environ 13 heures, le record est détenu par l'Australien Trent, qui a effectué le trajet en 6h55, en 2012.