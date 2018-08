Le Réunionnais Vinnie Dargaud, nouveau personnage de "Scènes de Ménage"

Audrey Lamy et Loup-Denis Elion ont quitté la série... Deux nouveaux personnages font leur apparition : Leslie et Léo interprétés par Claire Chust et Vinnie Dargaud. Ces deux nouvelles têtes d'affiche camperont un couple qui s'établit ensemble pour la première fois, venant de quitter leur cocon familial respectif...



Qui est Vinnie Dargaud? Ce Réunionnais d'origine est passé par le très prestigieux cours Florent avant d'entamer une carrière de comédien au théâtre puis de figurer dans différentes séries. Il a ainsi joué dans "Commissariat Central" sur M6, dans la série "Instinct" sur TF1ou encore dans la huitième saison de "Clem".