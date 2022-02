A la Une . Le Réunionnais Reshad de Gerus participera aux European Le Mans Series

Reshad de Gerus change de direction dans sa carrière. Après avoir fait ses preuves en Formule 3 et en Euroformula Open, le Réunionnais tente l'aventure en course d'endurance. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 14:45

Le pilote réunionnais âgé de 18 ans va prendre part aux European Le Mans Series. Il sera au volant d'une LMP2, une voiture de classe "prototype". Il rejoint l'équipe Duqueine et les pilotes Memo Rojas et Richard Bradley.



Le European Le Mans Series est un championnat de 6 courses qui durent chacune 4 heures. Plusieurs pilotes se relaient tout au long de chaque étape. Le premier rendez-vous est donné à la mi-avril sur le circuit du Castellet (aussi utilisé pour la Formule 1).



Les champions et vice-champions de cette compétition obtiennent leur ticket pour la mythique course des 24 heures du Mans.



L'équipe française Duqueine que rejoint Reshad de Gerus a terminé la saison 2021 à la 5e place du classement des LMP2 avec un podium à Spa Francorchamps. Absente au dernier meeting au Portugal, l'écurie tricolore n'a échoué que de peu à une qualification pour les 24 heures du Mans.





