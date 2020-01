Le Réunionnais Johnny Magamootoo brigue de nouveau la mairie du Bourget en Seine-Saint-Denis

La deuxième fois sera-t-elle la bonne pour Johnny Magamootoo ? Cet entrepreneur réunionnais installé au Bourget (Seine-Saint-Denis) depuis plus de 30 ans se lance pour la deuxième fois dans la course aux municipales après 2014.Lors du scrutin de 2014, Johnny Magamootoo était arrivé à la seconde place (16,18% des voix), battu par son ancien mentor, le maire Vincent Capo-Canellas (UDI), réélu dès le premier tour.Pour le scrutin qui s'annonce, Johnny Magammotoo, se veut plus que jamais ambitieux pour la commune du Bourget, une des plus petites de Seine-Saint-Denis, qu'il souhaite voir devenir "la commune la plus dynamique de département". Pour ce faire, pas "d'affrontement partisan" lors de cette campagne estime Johnny Magamooto, pour qui l'enjeu de cette campagne, à quelques semaines du premier tour, "est Le Bourget, toujours Le Bourget".Parmi les grandes lignes de son programme: la lutte contre l'insécurité, développer l'attractivité de la ville pour les entreprises, mais aussi un meilleur accès au service social de la commune, sans oublier l'éducation et l'aide aux personnes âgées. "Tant de sujets restés sans être abordés trop longtemps, il est temps aujourd'hui de se reconstruire", insiste le candidat, sûr de ses chances de remporter la mairie en mars prochain.