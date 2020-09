A la Une . Le Réunionnais Jérôme Malet nommé sous-préfet de l’Aisne

Sa nomination a été officialisée par décret présidentiel ce mercredi 16 septembre. Jérôme Malet, originaire du sud de La Réunion, est le nouveau sous-préfet de l’Aisne, et directeur de cabinet du préfet Ziad Khoury. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 11:56 | Lu 479 fois

"Il est très heureux, et nous, nous sommes très fiers !" confient les parents du tout nouveau sous-préfet de l’Aisne.



Né le 17 avril 1981 à Sainte-Clotilde, Jérôme Malet a parcouru La Réunion tout au long de sa scolarité, au fil des affectations de son père gendarme. Après une année de petite section à La Plaine des Cafres, il poursuit son parcours scolaire du côté de Saint-Pierre jusqu’au baccalauréat.



Le Réunionnais entame ensuite des études à l’Université de La Réunion sur le campus de Saint-Denis. Après une licence en Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, il intègre une école d’ingénieurs à Marseille.



Jérôme Malet était chargé de mission économique auprès de la préfecture de La Réunion depuis 4 ans avant cette nomination toute récente comme sous-préfet de l’Aisne.



Il travaillera désormais en tant que directeur du cabinet du préfet Ziad Khoury, dans la commune de Laon, chef-lieu du département de l'Aisne.





