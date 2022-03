Le Réunionnais Ferdinand Mélin-Soucramanien prend la tête de l'Institut de formation des hauts fonctionnaires

Le constitutionnaliste, professeur des universités, poursuit sa belle carrière dans les hautes sphères du pouvoir. Auteur reconnu dans le domaine du droit constitutionnel français, Ferdinand Mélin-Soucramanien enseigne le droit constitutionnel ainsi que le droit des libertés fondamentales à l'Université de Bordeaux. Il avait été déontologue de l'Assemblée nationale entre 2014 et 2017 sous le quinquennat de François Hollande.



"La nomination de Ferdinand Mélin-Soucramanien», qui enseigne à l'université de Bordeaux, s'inscrit dans la volonté du président de la République et du gouvernement, d'ouvrir l'INSP au monde académique et à la recherche", a indiqué le ministère de la Fonction publique dans un communiqué.



Ferdinand Mélin-Soucramanien est nommé pour mandat de quatre ans, renouvelable une fois.