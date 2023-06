Sport Réunion Le Réunionnais Dimitri Pavadé sera "super ambassadeur" des JO 2024 à Paris

Le vice-champion paralympique de saut en longueur, le Réunionnais Dimitri Pavadé a été désigné comme l'un des "super ambassadeurs" du relais de la flamme avec Laure et Florent Manaudou mais aussi Mona Francis. Par NP - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 19:48

Il n'est pas le seul Réunionnais qui participera aux actions de l'organisation. Jérôme Kleinhans a été sélectionné parmi les ambassadeurs pour la 7e édition de la Semaine Olympique et Paralympique pour la génération 2024.