Le Réunionnais David Leblé sacré champion du monde de canne de combat

Le Réunionnais de 31 ans est monté sur la première marche du podium du championnat du monde de canne de combat à Milan le week-end dernier. Il revient sur l'île avec deux médailles en or, une individuelle et une autre en équipe. Par MB - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 16:53

Arrivé ce matin de l'avion de Paris, David Leblé est toujours sur un petit nuage, après son double exploit au championnat du monde à Milan, en Italie. "Je suis un peu fatigué, mais je suis très heureux de ramener avec moi deux médailles sur l'île", rapporte le champion en titre.



Face au gratin mondial de la discipline, le Réunionnais du club du Port a tenu son rang, en passant une à une toutes les étapes de la compétition. "J'ai essayé de faire comme d'habitude, de prendre les combats les uns après les autres. J'ai vraiment eu une pression à partir de la demi-finale, car je devais affronter un autre Français. J'ai réussi à atteindre la finale, et le combat contre un Allemand [Thomas Horstmeyer, ndlr] a été difficile", résume David Leblé.

Une médaille individuelle à la saveur particulière



Cette première place en 2022 vient racheter une deuxième place à ce même championnat du monde en 2012. "À l'époque, j'étais déçu de terminer avec une médaille d'argent. Alors j'avais encore un peu plus de pression pour arriver à la première place. C'est un peu une revanche", se réjouit le champion du monde.



Le Réunionnais veut désormais profiter de cette victoire pour souffler un peu. Papa de deux enfants, David Leblé veut se consacrer à sa famille. "Je vais prendre une pause pendant les prochains mois pour profiter de mes proches. Et après je pense que je vais arrêter la compétition", explique David.

Mettre la lumière sur la canne de combat



Si le jeune homme veut arrêter la compétition à haut-niveau, il n'a pas l'intention d'abandonner la discipline à son sort. "J'ai fait mon temps. Mais je pense que je peux passer de l'autre côté de la barrière. J'aimerais beaucoup faire profiter les jeunes de mon expérience, et devenir enseignant de canne de combat. J'espère pouvoir accompagner des autres vers des compétitions grâce à mon expérience", souligne le champion en titre.



David espère aussi que ses deux médailles vont mettre en lumière sa discipline. "Aujourd'hui, il ne reste que deux clubs sur l'île. Il faut qu'on ramène les jeunes vers cette discipline pour la faire connaître. Nous sommes une trentaine au club du Port, dont beaucoup de jeunes ! Mais je pense qu'on peut encore développer des talents sur La Réunion", s'enthousiaste David.