Le Réunionnais Aymeric Toussaint évolue dans l'élite du basket universitaire aux USA

Le Championnat NCAA de basket-ball oppose les équipes masculines de basket-ball des universités des États-Unis, réparties en trois divisions : la I, la II et la III. Pour les plus talentueux, ces années universitaires sont leur tremplin pour intégrer l’élite du basket : la NBA. Les parquets américains, le rêve de tout basketteur. Ce rêve, un enfant du péi est en train de le vivre au sein de son université (Marshall University) en Virginie-Occidentale, un état situé dans l’Est des USA.Aymeric Toussaint poursuit son parcours sans faute en évoluant cette saison en 1ère division de la NCAA.Il devient le troisième Réunionnais (après Aurélie Bévao et Jimmy Le Provost) à réussir l’exploit d’intégrer l’anti-chambre de la prestigieuse NBA. Le parcours est évidemment encore très long et fastidieux face à la concurrence locale américaine mais venant de notre petit caillou, l’exploit est d’autant plus remarquable, souligne la présidence de la Ligue réunionnaise de basketball."Nous sommes fiers car pour un Réunionnais, quitter son île et sa famille n'est déjà pas facile. Alors rajouter à ça, le fait de partir dans un pays étranger et devenir bilingue en obtenant des diplômes aux USA... CHAPEAU!Je tiens à saluer le travail immense de notre entraîneur du pôle espoir Romuald TAMI TABETH qui est à ses cotés depuis plusieurs années ! Je tiens à saluer son club formateur le BCD qui peut être fier de lui et je remercie les parents de Aymeric de lui avoir donné la chance de réaliser un de ses rêves. Donc immense bravo à Aymeric qui réussit magnifiquement son parcours de vie. Et un grand merci aussi à l'association l'étoile du monde, grâce à qui un rêve peut devenir une réalité pour nos Réunionnais", félicite Johan Guillou, le président de la ligue régionale de basket-ball.Le Championnat NCAA de basket-ball oppose les équipes masculines de basket-ball des universités des États-Unis, réparties en trois divisions : la I, la II et la III. Pour les plus talentueux, ces années universitaires sont leur tremplin pour intégrer l’élite du basket : la NBA.