Le Régime de la terreur

La Préfecture de la Réunion et l’ARS décident de ne plus publier les chiffres des cas Covid testés positif que 1 fois par semaine.

Jusqu’à présent ils étaient publiés 2 à 3 trois fois par semaine et on s’y était habitué.



POURQUOI ce changement brusque ?



MANIPULATION PSYCHOLOGIQUE me direz-vous



Car indubitablement le chiffre sera forcément beaucoup plus élevé et les Réunionnais n’auront peut être pas le réflexe

de faire la division par 7.



CONSEQUENCE : affolement de la population, sentiment de culpabilité, responsabilité attribuée au manque de discipline ou de civisme des Réunionnais ce qui permettrait de faire passer, sans douleurs, des consignes plus strictes amenant tout doucement vers un confinement. Cette combine dédouanerait les décideurs locaux, et comme dirait le Préfet "ce n'est pas moi, et je veux vous protéger".



Assistons nous à un nouveau moment rocambolesque du bal des faux culs ????????



Ils ne savent plus comment s’en sortir alors ils dégainent les sabres de l’hypocrisie, mais toujours sans protection des frontières, avec toujours de faux motifs impérieux photocopiés et des arrivants qui ne respectent pas la septaines (non obligatoire mais dangereux pour nous). On peut même se demander si les tests négatifs présentés ne sont pas des faux achetés au marché noir.



Bravo Mesdames Messieurs nos têtes pensantes de la République. Tous les jours nous découvrons de telles énormités.



Voyez ce qui a été fait en Nouvelle Calédonie : 0 cas



Hallelouhia



L'Antivol