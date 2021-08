A la Une . Le Rectorat annonce le décès d’une lycéenne

Par voie de communiqué, le Rectorat de La Réunion annonce le décès d’une élève du lycée professionnel Isnelle Amelin. La rectrice et tout le personnel de l’Académie adressent de sincères condoléances à la famille. Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 13:33

Le communiqué :



La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau et le proviseur du lycée professionnel Isnelle Amelin, Philippe Bénard, ont la profonde tristesse de faire part du décès d’une élève de seconde du lycée.



Suite à un malaise survenu vendredi 27 août 2021 en début d’après-midi, l’élève a été transférée à l’hôpital où elle s’est éteinte pendant la nuit.



Une cellule de soutien psychologique sera mise en place dans l’établissement pour les élèves et les personnels dès lundi matin.

La rectrice adresse ses sincères condoléances à la famille et assure la communauté scolaire du lycée de son entier soutien dans cette épreuve difficile.



Par respect pour la famille et les proches, aucune autre communication ne sera faite concernant cet événement tragique.