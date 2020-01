Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune.



Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité avec par exemple l’implantation des équipements collectifs tels que les écoles ou les hôpitaux. C’est pourquoi votre participation est essentielle !